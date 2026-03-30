福士蒼汰、幻想的な世界観を表現 「GIANNA」初登場
【モデルプレス＝2026/03/30】俳優の福士蒼汰が、「GIANNA 18」（3月30日発売、ナンバーセブン）に出演。同誌初登場となった。
【写真】福士蒼汰「いい雰囲気」韓国美人女優との寄り添いショット
シンプルかつモードなスタイリングから、エッジの効いたアイテムまで全9スタイリングに挑戦。撮影では「BEYOND THE SOLAR ECLIPSE BOUNDARY」をテーマに、光と影、静と動が交差する幻想的な世界観を表現。様々な技巧を凝らしたライティングの中で、繊細さと洗練を重ねた俳優としての確かな存在感をみせた。
また、Netflix Koreaドラマ『この恋、通訳できますか？』に出演するなど、俳優として新たな挑戦に挑み続ける福士。今号では、そんな”今“を切り取ったビジュアルとともに、内面や、デビュー15周年を振り返った想い、
作品を通して得た彼の価値観までに迫ったインタビューも掲載される。。（modelpress編集部）
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【写真】福士蒼汰「いい雰囲気」韓国美人女優との寄り添いショット
◆福士蒼汰が降り立つ幻想的な世界観
シンプルかつモードなスタイリングから、エッジの効いたアイテムまで全9スタイリングに挑戦。撮影では「BEYOND THE SOLAR ECLIPSE BOUNDARY」をテーマに、光と影、静と動が交差する幻想的な世界観を表現。様々な技巧を凝らしたライティングの中で、繊細さと洗練を重ねた俳優としての確かな存在感をみせた。
また、Netflix Koreaドラマ『この恋、通訳できますか？』に出演するなど、俳優として新たな挑戦に挑み続ける福士。今号では、そんな”今“を切り取ったビジュアルとともに、内面や、デビュー15周年を振り返った想い、
作品を通して得た彼の価値観までに迫ったインタビューも掲載される。。（modelpress編集部）
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