「エルグランド“SUV”」が斬新すぎる！毎年1月に幕張メッセで開催される「東京オートサロン」は、世界最大級のカスタムカーイベントとして知られています。自動車メーカーやショップが新型車を披露する場であるとともに、全国の自動車専門学校の学生たちが、日頃の学習成果として製作したカスタムカーを発表する重要な機会にもなっています。【画像】超カッコいい！ これが斬新「エルグランド“SUV”」です！（28枚）2024年