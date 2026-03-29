【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERが3月29日に、8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』の「HUNGER」バージョンのコンセプトフォトを公開した。こちらは先立って公開された「THORN」バージョンに続く、2つ目のコンセプトとなる。 ■平穏に見えるメンバーの姿は、何か大きな出来事が起きたかのような背景と対をなすもの 棘の茂みの中に閉じ込められた5