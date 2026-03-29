TOMORROW X TOGETHER、8thミニアルバム2つ目のコンセプトフォトを公開！嵐が過ぎ去った後の原始的な飢えを表現

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TOMORROW X TOGETHERが3月29日に、8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』の「HUNGER」バージョンのコンセプトフォトを公開した。こちらは先立って公開された「THORN」バージョンに続く、2つ目のコンセプトとなる。

■平穏に見えるメンバーの姿は、何か大きな出来事が起きたかのような背景と対をなすもの

棘の茂みの中に閉じ込められた5人のメンバーを描いた「THORN」に対し、「HUNGER」は嵐が過ぎ去った後に訪れる原始的な飢えを表現している。ひび割れた地面や転倒した車は、大きな嵐が吹き荒れた様子を想像させる。アスファルトを突き抜けて生えた黄色い棘が、ファンタジックな雰囲気をさらに高めている。

一方メンバーはリラックスした服装で、まるで眠りから覚めたばかりのような爽やかなビジュアルを披露する。袋を持ったSOOBIN、壊れた車に寄りかかるYEONJUN、果物を投げるBEOMGYU、シリアルを食べるTAEHYUN、そしてぼんやりした表情で逆さまになった車の上に座るHUENINGKAIの愛らしい魅力が際立っている。平穏に見える彼らの姿は、何か大きな出来事が起きたかのような背景と対照を成し、爽やかな雰囲気を演出している。

TOMORROW X TOGETHERは、アルバム名に込められた「棘」をメタファーに、さまざまなビジュアルを披露する。これまでアルバムの物語を独自のビジュアルで展開し、自身の色を築いてきたグループらしく、今作でも“TOMORROW X TOGETHERらしさ”を見せる。

そしてTOMORROW X TOGETHERは、あらに3月31日に「TENSION」、4月2日に「ANXIETY」バージョンのコンセプトフォトを公開し、8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のビジュアルを完成させる予定だ。

なお、TOMORROW X TOGETHERは4月13日18時に8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』をリリース（※日本発売日は4月14日）。 2025年、所属事務所のBIGHIT MUSICと全員が再契約を結んだ後、初めてリリースするアルバムだ。叙情的で長いアルバムタイトルは、デビュー曲「ある日、頭からツノが生えた (CROWN)」や、「9と4分の3番線で君を待つ (Run Away)」など、個性的なタイトルで注目を集めてきたデビュー当初の音楽を思い起こさせるものとなっている。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2026.04.14 ON SALE

MINI ALBUM『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』

韓国発売日：4月13日

■関連リンク

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/

■【画像】TOMORROW X TOGETHERメンバー ソロカット