元AKB48でタレントの西野未姫さんは3月29日、自身のInstagramを更新。ベビーカーでのお出かけショットを披露しました。【写真】西野未姫、親子でお出かけショット「本当におっきくなったぁ」西野さんは「最近はお腹が大きくて抱っこが大変なのでどこいくにしてもベビーカー移動」とつづり、2枚の写真を投稿。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんとの第2子を妊娠中の西野さんが、娘・にこりちゃんをベビーカーに乗せてお出