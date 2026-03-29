元おニャン子クラブでタレントの内海和子が29日、自身のアメブロを更新。義母の介護に奔走する日々の中、入浴介助の実態を明かした。【映像】「握力8kg」「ほぼ寝たきり」…宮川大助・花子の闘病介護に密着内海は「昨日はショートステイから戻った義母をお風呂に入れました」と報告。「何も言わなければお風呂に入ろうとしないので」「追い剥ぎのように脱がせ入れてしまいます」と、時間との戦いである介助の様子を赤裸々につ