初心者も作りやすい簡単おやつ 空いた時間でストレスなく作れる10分おやつを紹介します。ザクザク食感が楽しめるスティックタイプのお菓子で、"ちょこっとおやつ"にぴったりです。 材料3つで簡単程よい甘さでほっとひと息見た目もおしゃれなチョコレート菓子インスタントの味噌汁を活用手作りおやつで気分リフレッシュ 冷やす時間を除けば、作業時間はどれも10分以内なのでとっても簡単。これまでお菓子を作ったことがない人も