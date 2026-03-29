「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手とダイヤモンドバックスの二塁手、ケテル・マルテ内野手が場内爆笑のワンシーンを繰り広げた。フリーマンが１死から今季初安打となる右前打で出塁。２死後、エスピナルが放った二ゴロは二塁・マルテの正面に飛んだ。フリーマンはタッチをかわすために一、二塁間に立ち止まった。マルテは一塁へ送球すればチェンジだっ