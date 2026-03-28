「ブラック・ジャック」(テレ朝チャンネル1) 2026年4月期のドラマ「リボーン 〜最後のヒーロー〜」(テレビ朝日)で主演を務める高橋一生。同作は、"時代のカリスマ"と称され、富と名声を我がものにする新興IT企業の社長が、何者かに突き落とされて転落死...したはずが、目が覚めると時代を遡った2012年の世界で、下町商店街で暮らす借金まみれの青年に転生していたことから始まるヒューマンドラマ。高橋は1人2役に挑み、正反対