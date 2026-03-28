【モデルプレス＝2026/03/28】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量のスペアリブを料理する様子を公開した。【写真】「テラハ」出演美女「ボリュームすごい」フライパンぎっしりの1kgスペアリブ◆島袋聖南、1kgのスペアリブ料理公開島袋はワイングラスの絵文字を添えて「1kgスペアリブ」とコメント。煮込まれた大きなスペアリブがぎっしりと