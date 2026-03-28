ドジャースのウィル・クライン投手（26）が27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦の試合前にメディア取材に対応。高級時計を贈ってくれた大谷翔平投手（31）に感謝した。大谷は開幕戦を迎えた前日、ワールドシリーズ3連覇を目指す仲間達に粋な贈り物を用意。ロッカーにグランドセイコーの高級時計を入れたギフトバッグを置き、カードに「Happy Opening Day!! Three-peat!! Shohei Ohtani」とメッセージを添え