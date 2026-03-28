ドジャースのウィル・クライン投手（26）が27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦の試合前にメディア取材に対応。高級時計を贈ってくれた大谷翔平投手（31）に感謝した。

大谷は開幕戦を迎えた前日、ワールドシリーズ3連覇を目指す仲間達に粋な贈り物を用意。ロッカーにグランドセイコーの高級時計を入れたギフトバッグを置き、カードに「Happy Opening Day!! Three-peat!! Shohei Ohtani」とメッセージを添えた。現地報道によると、この時計は4000ドル（約64万円）という。

高級時計を受け取ったクラインは「彼は本当に、信じられないくらい優しいスーパースターだ。昨日、クラブハウスに入った時にあれを見て、ああいうことをする必要のない人がやってくれるというのが、本当に凄いと思った。チームにエゴがないことを象徴している。彼は本当に寛大な人だ」と改めて人間性を称賛し、リスペクトした。

続けて「前から良い時計が欲しいと思っていたので、あれを見たときはうれしかった」と喜び「まだ使ってはいない。家に置いてある。サイズ調整が必要で、自分の手首はそこまで大きくないので、コマを外さないといけない。調整したら使う予定だ。（文字盤の）青も奇麗で、色も気に入っている。シーズン後に使うのが楽しみだ」とサイズ調整後に使用するとうれしそうに語った。

そして「翔平からのプレゼントというだけで、さらに特別なものになる」とご満悦の様子だった。

クラインは昨年のブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦で、延長18回まで及んだ死闘で15回から登板し、4回を投げ1安打無失点と力投。チームのサヨナラ勝ちを呼び込んだ。

今季も救援として活躍が期待され、前日の開幕戦でも8回の1イニングを3者凡退に封じている。