◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）魂のこもったキャベッジの打球が一直線に伸びた。オレンジのタオルがいくつも揺れる右翼席へ飛び込むと、雄たけびを上げながらガッツポーズでダイヤモンドを一周した。衝撃の開幕先頭弾に東京Ｄはお祭り騒ぎだった。ベンチ前でお決まりの弓矢ポーズを決め「最高の気分。すばらしい感触でした。ファンの皆さんの大歓声に後押しされて打てた一本だと思います」と柔らか