言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、社会生活における人間関係、手芸や工作などの手順、そして自らの状態を冷静に見つめ直す概念という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ん□□おりめ□□んちヒント：血縁や特別な