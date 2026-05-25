ボーカル 芦田菜名子と音楽プロデューサー RYUJAによる7co（読み：Na‑na‑ko）が、メジャーデビューシングル「猫じゃらし」を7月5日にリリースする。 （関連：chelmico RachelとESME MORIによるohayoumadayarou、親密なアンサンブルを響かせた記念すべき初ライブをレポート） TVアニメ『正反対な君と僕』第2期のオープニングテーマとして書き下ろされた「