ボートレース津の「BTS養老開設9周年記念よーたんカップ」が、27日に予選最後の4日目が行われた。木田峰由季（35＝福井）は4日目1、6着として得点率6.83。得点順位11位で予選を突破した。前半3Rは3コースから舟をグイッと向かせて差し切り1着。ただ、予選最終走の12Rは、2周1マークで岩瀬裕亮と接触して6着まで下げてしまった。「グリップはきています。ただ、ピット離れが良くないので改善したいですね」シリーズ序盤ほど