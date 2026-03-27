28日から始まる「さいき桜まつり」に合わせて、大分県佐伯港に海上自衛隊の護衛艦と潜水艦が入港しました。 【写真を見る】海上自衛隊の護衛艦「とね」、潜水艦が佐伯港に入港28日から一般公開大分 佐伯港に入港したのは、海上自衛隊呉基地所属の護衛艦「とね」と潜水艦です。海上自衛隊は毎年、さいき桜まつりに協賛していて、歓迎セレモニーでは地元の園児らが隊員に花束を贈りました。 このあと、艦内が特別公開さ