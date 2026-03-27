２７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２４．６４ポイント（０．６３％）高の３９１３．７２ポイントと反発した。投資家心理がやや上向く流れ。中国景気の過度な減速懸念が後退した。寄り付き直後に公表された１〜２月の中国工業企業利益は、前年同期比で１５．２％増加。３カ月ぶりにプラス成長を回復した昨年１２月の５．３％増から伸びが加速している。また、トランプ米大統領の訪中日程が決まった