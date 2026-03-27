チャンネル登録者数1000万人突破の実験系YouTuber初写真集『すしらーめん りく1st写真集さいごのふたり』（KADOKAWA）が2026年5月26日（火）に発売。2026年3月25日（水）より全国書店、ネットストア等で本書の予約受付が開始された。 【写真】すしらーめん りくの愛犬ウェーブも登場 「無駄なことを全力で行う」をコンセプトに、大規模な実験や挑戦をコミカルに発信するYouTubeチャンネル「すしらӦ