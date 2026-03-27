チャンネル登録者数1000万人突破の実験系YouTuber初写真集『すしらーめん りく1st写真集 さいごのふたり』（KADOKAWA）が2026年5月26日（火）に発売。2026年3月25日（水）より全国書店、ネットストア等で本書の予約受付が開始された。

【写真】すしらーめん りくの愛犬ウェーブも登場

「無駄なことを全力で行う」をコンセプトに、大規模な実験や挑戦をコミカルに発信するYouTubeチャンネル「すしらーめん《りく》」。「1500℃の塩をスイカに流し込んだら大爆発した！！」「天井にいたらどれくらいでバレるの？【恐怖】」をはじめ数々の動画で数千万回を超える再生を記録し、2025年9月にはチャンネル登録者数が1,000万人を突破している。現在の活動拠点は「学校」。電気や水道などの設備のない、廃墟となった学校を自ら取得し、約1年をかけて「暮らせる学校」に改造したことでも話題を呼んだ。

自身初となる今回の写真集では、動画では見せたことのない“今”のすしらーめん りくを、川島小鳥・SASU TEI・平岩享の3名の写真家が撮影。いつもの動画カメラをおろして出かける小旅行、ずっと続けてきたトレーニングの成果。動画でもおなじみ、現在居住する「学校」を舞台にした愛犬ウェーブとの特別ストーリーなどを収録。ウェーブとのストーリーは、すしらーめん りく自らが撮影用の絵コンテの作成からレイアウト、デザインまでを一貫してセルフプロデュースしている。

本書の発売に合わせてAmazon、セブンネットショッピングでは限定特典を展開。楽天ブックスでは限定カバー版が販売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）