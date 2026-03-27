ダイアン津田＆長浜広奈 ダイアン津田＆長浜広奈がMCを務める『どえらい大学。』がレギュラー化。４月４日の午後８時３0分から放送される。第１回に登場するのは、日本大学芸術学部。【写真】ダイアン津田＆長浜広奈がMCを務める『どえらい大学。』場面カット今、大学で「どえらいこと」が！令和の時代ならではの最先端の学びやユニークなサークルが次々と生まれていたり、その大学ならではの「あるある」や名物先