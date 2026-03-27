

ダイアン津田＆長浜広奈

ダイアン津田＆長浜広奈がMCを務める『どえらい大学。』がレギュラー化。４月４日の午後８時３0分から放送される。第１回に登場するのは、日本大学芸術学部。

【写真】ダイアン津田＆長浜広奈がMCを務める『どえらい大学。』場面カット

今、大学で「どえらいこと」が！令和の時代ならではの最先端の学びやユニークなサークルが次々と生まれていたり、その大学ならではの「あるある」や名物先生もオリジナリティにあふれている。そんな、どえらい大学をあらゆる角度から余すところなく掘り下げる大学ワンダーランド番組が誕生。11月に特集番組を放送、好評につき２０２６年度からはレギュラー放送化決定した。

記念すべき第１回に登場するのは、日本大学芸術学部。有名映画の作画監督によるどえらい授業や、あっと驚くユニークサークルまで徹底解剖。初ＭＣのダイアン津田とおひなも驚がく。

MC・ダイアン津田

長年の経験から（この番組は）レギュラーは間違いないなと思っていました（笑）日本におよそ８００近くある大学、全部紹介するつもりで頑張ります！日本の大学が紹介し終わったら、世界の大学も紹介していきたいです（笑）

MC・長浜広奈

初めてのレギュラーMC なので頑張ります！同世代の子がもうすぐ大学へ行くので見てくれる人はもちろん、番組で取り上げた大学をまわりの友達にも紹介したいと思います。

ナレーション・戸谷菊之介

（大学は）知らないことばかり、それを大学生自身がやっているすごさに感動しました。自分が大学生だったら、英語を勉強して映画を字幕なしで見てみたいです！番組情報 『どえらい大学。』【放送予定】 ＜Ｅテレ＞ ４月４日（土） 午後８時30分〜９時00分 スタート!※NHK ONE で同時・見逃し配信予定【出演】MC：津田篤宏（ダイアン）、長浜広奈週替わりリポーター：たける（東京ホテイソン）、加納（A・マッソ）、荒川（エルフ）、きょん（コットン）ナレーション：戸谷菊之介