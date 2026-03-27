俳優の高石あかりが主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が、27日に最終回を迎えた。物語の締めくくりとともに、第98回選抜高校野球大会中継で異例の“朝ドラ受け”が行われ、作品への愛ある言及が大きな話題となった。【写真】最終回後に解禁…貴重な3ショットを公開！最終回では、トキが司之介とフミに見守られながら、丈にヘブンとの思い出を語る場面が描かれた。その記憶は「思ひ出の記」と題された一冊の本として結