フジテレビの木村拓也アナウンサー（35）が26日、同局系「Live Newsイット！」（月〜金曜午後3時45分）に生出演。同番組卒業を受け、号泣した。番組の最後、メインキャスターの青井実から「木村さんは4月から土曜日、日曜日の『イット！』を担当することで。平日の『イット！』は今日までです」と切り出され、木村アナは「そうなんです、今日まででおよそ10年間、お世話になりました」と返答。そしてサプライズで、自身出演の同