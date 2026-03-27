フジテレビの木村拓也アナウンサー（35）が26日、同局系「Live News イット！」（月〜金曜午後3時45分）に生出演。同番組卒業を受け、号泣した。

番組の最後、メインキャスターの青井実から「木村さんは4月から土曜日、日曜日の『イット！』を担当することで。平日の『イット！』は今日までです」と切り出され、木村アナは「そうなんです、今日まででおよそ10年間、お世話になりました」と返答。そしてサプライズで、自身出演の同番組の過去映像で構成されたVTRが公開された。

スタジオから拍手が飛ぶ中、木村アナは思わず号泣。「本当にスタッフと視聴者の皆様に、たくさん助けられたので…ごめんなさい！」と両手を目に当て、声を上げて泣いた。「これからも平日から土日に変わりますけど、引き続きよろしくお願いします」と頭を下げると、ガチャピンに抱きしめられ、さらに号泣した。

木村アナは自身のインスタグラムを更新。ガチャピンと抱き合う写真を公開した上で「10年間ありがとうございました。たくさんのメッセージありがとうございます お返事はできませんが全て目を通しています。後日投稿でお礼のコメントをさせてください そして、これからも引き続きよろしくおねがいします」と記述。来週からは土日の「イット！」に出演する。

木村アナは法政大卒業後の13年にフジテレビ入社。趣味はヨガ。