セント・フォース所属のフリーアナウンサー・森千晴（26）が、27日放送のテレビ朝日系『グッド！モーニング』（月〜金前4：55）に生出演。この日の放送をもって番組を卒業することを伝えた。【写真】美脚を披露した森千晴番組最終盤に司会の同局・斎藤ちはるアナウンサーから「本日をもって番組から大切な仲間が卒業します。森千晴さんです」と紹介され、全身白の清楚なコーデの森が登場。「私は学生から5年間お世話になりま