「有力馬次走報」（２６日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆栗東・友道厩舎の動向。阪神大賞典をレコードで制したアドマイヤテラ（牡５歳）は天皇賞・春（５月３日・京都、芝３２００メートル）へ。鞍上は引き続き武豊を予定。洛陽Ｓ１４着のジャスティンスカイ（牡７歳）はポラリスＳ（４月４日・阪神、ダート１４００メートル