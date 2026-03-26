サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の#1が、26日午後9時から放送され、デビュー人数が発表された。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生「#1」では、デビュー人数が12人であることが発表された。全シーズンはすべて11人だったため、練習生からも驚きの声が上がった。また、参加