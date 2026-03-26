『日プ新世界』デビュー人数発表 「クラス分けテスト」”脱落候補”の定義明らかに
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の#1が、26日午後9時から放送され、デビュー人数が発表された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
「#1」では、デビュー人数が12人であることが発表された。全シーズンはすべて11人だったため、練習生からも驚きの声が上がった。
また、参加者は、国内から101人、グローバルから22人の計123人（内、辞退2人）。それを受け、「クラス分けテスト」でD未満の練習生は、脱落候補となる。その後「F決定戦」を行い、生き残った場合はFクラスの練習生、脱落した場合はそのまま帰ることが伝えられた。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
「#1」では、デビュー人数が12人であることが発表された。全シーズンはすべて11人だったため、練習生からも驚きの声が上がった。
また、参加者は、国内から101人、グローバルから22人の計123人（内、辞退2人）。それを受け、「クラス分けテスト」でD未満の練習生は、脱落候補となる。その後「F決定戦」を行い、生き残った場合はFクラスの練習生、脱落した場合はそのまま帰ることが伝えられた。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。