3月26日、建造物侵入容疑で逮捕された、陸上自衛隊えびの駐屯地所属の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）が、警視庁麻布警察署から東京地検に送検された。「村田容疑者は24日午前9時ごろ、中国大使館に隣接するビルの4階から塀を乗り越え、大使館に侵入。大使館員が取り押さえて、警視庁に引き渡されていました。これまでの調べによると、『中国側に、日本に対する強硬発言を控えてほしかった』と供述しているといいます。また、侵入時