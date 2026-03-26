彬子女王殿下が英国オックスフォード大学マートン・コレッジに留学された時の体験記『赤と青のガウン オックスフォード留学記』（PHP文庫）を、『プリンセスメゾン』『ブランチライン』などで知られる漫画家の池辺葵氏がコミカライズした『マンガ 赤と青のガウン 第1巻』が新潮社から3月25日に刊行された。これを記念したトークイベントが25日にジュンク堂池袋本店で開かれ、彬子さまが登壇されて文芸評