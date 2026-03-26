米Googleは3月25日（現地時間）、新たなAI音楽生成モデル「Lyria 3 Pro」を発表した。2月にリリースした「Lyria 3」を拡張した上位版にあたり、最長約3分の楽曲生成に対応する。また、イントロ、バース、コーラス、ブリッジといった曲の構造を指定した生成や、より細かなカスタマイズが可能となる。Googleは、Lyria 3 Proをフルレングスの楽曲生成向けに最適化したモデルと位置付ける。Lyria 3が約30秒のオーディオクリップ生成を