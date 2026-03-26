次世代のAIデータセンターでは従来のスタンダードである交流ではなく、直流での電力供給が流行する可能性を、世界有数のエンジニアリング誌であるIEEE Spectrumが報じています。Data Center DC Embraces 800V Power Shift - IEEE Spectrumhttps://spectrum.ieee.org/data-center-dc2026年3月に開催されたAIカンファレンスのNVIDIA GTC 2026では、AIを支える新しいチップアーキテクチャが注目を集めました。しかし、チップの高速化