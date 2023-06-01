1/200装備品 2EX-7戦艦大和上部構造物セット特別仕様が登場HOBBY Watch

1/200装備品 2EX-7戦艦大和上部構造物セット特別仕様が登場

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • フジミ模型は、プラモデル「1/200装備品2EX-7」を26日に出荷開始する
  • 戦艦大和の上部構造を集めたセットで、インナープリントボックス仕様
  • 軍艦の主要部分にフィーチャーした大型スケールキットとなっている
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