【1/200 装備品2EX-7 戦艦大和 上部構造物セット 特別仕様（インナープリントボックス版）】 3月26日 出荷開始 価格：16,500円

フジミ模型は、プラモデル「1/200 装備品2EX-7 戦艦大和 上部構造物セット 特別仕様（インナープリントボックス版）」を3月26日に出荷開始する。価格は16,500円。

1/200スケールの戦艦大和の上部構造（艦橋・煙突・後部艦橋・副砲・増設高角砲）を集めたセットがインナープリントボックス仕様で登場。軍艦の主要な部分にフィーチャーした大型スケールキットで、主なパーツは組み立てに際して塗装・接着が必要となる。艦橋部のみ着色済みパーツで塗装なしでも雰囲気ある状態にできる。

製品の形状は昭和20年最終形態の姿をモチーフにしており、成形色は艦NEXTシリーズの「呉海軍工廠色」を模した灰色が採用されている。

新規描き下ろしイラストのインナープリントボックス（片面フルカラー）を採用。完成した上部構造部を置いて展示できる。イラストは航行中の海面、木甲板を表現。木甲板は第1～4副砲までを再現し、左右幅は舷側までカバーしている。

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