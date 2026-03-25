WBC、Netflix国内視聴3,140万人 最多試合は日豪戦1,790万人、前回は日韓戦で6,234万人
Netflixは25日、独占配信したワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の日本国内の配信視聴データを公表。視聴者数は全47試合で3,140万人、日本×オーストラリア戦で1,790万人を記録し、日本におけるNetflixの単一タイトルとして史上最多の視聴を記録した。
「ワールド・ベースボール・クラシック2026」
日本の多くの視聴者にとっては侍ジャパンが入口となり、その後、参加した20の国と地域すべてのチームへと視聴が広がり、「非常に多様な視聴パターンが生まれました」と報告。大会期間中、55％の視聴者は少なくとも1試合以上の非日本戦を視聴したという。
日本戦で最も視聴された試合トップ3は、「日本×オーストラリア」(1,790万人)、「日本×韓国」(1,786万人)、「日本×ベネズエラ」(1,726万人)。日本戦以外では、「アメリカ×ベネズエラ」「オーストラリア×韓国」「アメリカ×カナダ」がトップ3となった。
前回2023年のWBCは、TBS系とテレビ朝日系で地上波放送。日本戦全7試合の生中継のリアルタイムの推計視聴人数は9.446.2万人で、トップ3の試合は「日本×韓国」(6,234.3万人)、「日本×中国」(6,020.9万人)、「日本×イタリア」(5,831.3万人)だった(※ビデオリサーチ調べ)。
3月5日から18日までの期間、ビデオリサーチ社とNetflixの視聴データを組み合わせた分析により、「視聴者数の30％超を35歳未満が占め、19歳以下の若年層が全体の14.2%を占めた」「女性比率は約48％を占めた(20歳以上)」ことも判明。この結果から、「NetflixによるWBC配信が、日本における従来の野球ファン層を大きく広げ、特に若い人々と女性視聴者の獲得に寄与したことが分かります」としている。
視聴は、スマートフォン、タブレット、PC、コネクテッドTV(スマートTVやストリーミングデバイス)など多様なデバイスで行われ、85%がTVで視聴し、約38％がスマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスでも視聴。1人あたりの平均利用デバイス数は1台を超えた。通勤・通学中や外出先、自室など、日常のさまざまなシーンでWBCが楽しまれたことが分かる。
NetflixはWBC開催に合わせ、侍ジャパンの選手30名の出身地やゆかりのある自治体・学校と連携し、日本各地でパブリックビューイングイベントを実施。主催自治体・学校数は29団体、開催数は77、参加人数は11,636人となった(5試合計)。
※Netflixの発表した2026年の視聴人数は、ビデオリサーチによる推計データを基に、一人の人が一つ以上のデバイスで視聴した場合を含む延べ接触人数 。2023年の視聴人数は、ビデオリサーチが個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴(到達)したのかを推計した人数。
「ワールド・ベースボール・クラシック2026」
日本の多くの視聴者にとっては侍ジャパンが入口となり、その後、参加した20の国と地域すべてのチームへと視聴が広がり、「非常に多様な視聴パターンが生まれました」と報告。大会期間中、55％の視聴者は少なくとも1試合以上の非日本戦を視聴したという。
前回2023年のWBCは、TBS系とテレビ朝日系で地上波放送。日本戦全7試合の生中継のリアルタイムの推計視聴人数は9.446.2万人で、トップ3の試合は「日本×韓国」(6,234.3万人)、「日本×中国」(6,020.9万人)、「日本×イタリア」(5,831.3万人)だった(※ビデオリサーチ調べ)。
3月5日から18日までの期間、ビデオリサーチ社とNetflixの視聴データを組み合わせた分析により、「視聴者数の30％超を35歳未満が占め、19歳以下の若年層が全体の14.2%を占めた」「女性比率は約48％を占めた(20歳以上)」ことも判明。この結果から、「NetflixによるWBC配信が、日本における従来の野球ファン層を大きく広げ、特に若い人々と女性視聴者の獲得に寄与したことが分かります」としている。
視聴は、スマートフォン、タブレット、PC、コネクテッドTV(スマートTVやストリーミングデバイス)など多様なデバイスで行われ、85%がTVで視聴し、約38％がスマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスでも視聴。1人あたりの平均利用デバイス数は1台を超えた。通勤・通学中や外出先、自室など、日常のさまざまなシーンでWBCが楽しまれたことが分かる。
NetflixはWBC開催に合わせ、侍ジャパンの選手30名の出身地やゆかりのある自治体・学校と連携し、日本各地でパブリックビューイングイベントを実施。主催自治体・学校数は29団体、開催数は77、参加人数は11,636人となった(5試合計)。
※Netflixの発表した2026年の視聴人数は、ビデオリサーチによる推計データを基に、一人の人が一つ以上のデバイスで視聴した場合を含む延べ接触人数 。2023年の視聴人数は、ビデオリサーチが個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を"見た"と定義し、その番組がどれだけの人が視聴(到達)したのかを推計した人数。