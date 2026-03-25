俳優・綾瀬はるか（４０）が２３日に、東京都内で行われた主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（４月１７日公開）の完成披露に、黒ドレスで登場した。ノースリーブ、フロントがＶに開いた細身ドレスで、スカートのスリットから美しくのびた足をのぞかせ、エレガントなサンダルを合わせていた。完成披露で「ラブレターをお渡しするような気持ち」と挨拶した。