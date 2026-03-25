【2026年春のセンバツ 監督突撃インタビュー】【監督インタビュー】沖縄尚学・比嘉監督にズバリ聞いた「プロ注目左腕・末吉良丞の“直メジャー”はありますか？」高橋正明監督（大垣日大／岐阜／43歳）明日26日の2回戦で山梨学院（山梨）と対戦するのが大垣日大（岐阜）だ。指揮を執る高橋監督は24年1月、阪口慶三前監督（81）の後を託された。甲子園出場35回、センバツで優勝するなど通算40勝34敗の名将の後を継いだプレッ