【2026年春のセンバツ 監督突撃インタビュー】

【監督インタビュー】沖縄尚学・比嘉監督にズバリ聞いた「プロ注目左腕・末吉良丞の“直メジャー”はありますか？」

高橋正明監督

（大垣日大／岐阜／43歳）

明日26日の2回戦で山梨学院（山梨）と対戦するのが大垣日大（岐阜）だ。指揮を執る高橋監督は24年1月、阪口慶三前監督（81）の後を託された。甲子園出場35回、センバツで優勝するなど通算40勝34敗の名将の後を継いだプレッシャーはないか。指揮官を直撃した。

◇ ◇ ◇

──監督は熊本出身。有明高（熊本）を経て、岐阜聖徳大に進学し、大垣日大で監督になった経緯は？

「当時、有明高の比屋根吉信監督の教え子の方が、岐阜聖徳大で監督をされていたので、その縁ですね。もともとは岐阜教育大という名称でしたが、名前を変えるに当たって野球部を強化しよう、という流れがありました」

──大学時代は学生コーチもしていた。

「3年生くらいからですかね？ まあ、ノックを打ったり、投手の練習メニューを組んだり、マネジャーに近いこともしていました。夏休みは大学の練習も休みになるので、その時期は母校の有明高に戻って練習を手伝っていましたよ」

──夏休みに遊ぶ暇もなかったと。

「あの時は母校もコーチがおらず、監督から『手伝ってくれ』と言われて……。でも、将来は高校野球の指導者になりたいと思っていたので、まったく苦ではありませんでした」

──大学卒業後は大垣日大でコーチ。きっかけは？

「ちょうど、阪口先生が東邦を辞められて、大垣日大に来た時ですね。教員で、バスの運転や寮監をできる人材を探していた。そこで『こういう子がいますよ』と、僕が紹介されました。最初はコーチで、副部長も19年やりました」

「子どもたちと一緒に叱られていました（苦笑）」

──阪口監督は東邦監督時代は「鬼の阪口」と呼ばれていました。萎縮などはしませんでしたか？

「最初は怖かったですよ（笑）。僕も大垣日大に来たばかりの頃は、子どもたちと一緒に叱られていましたから（苦笑）。最初の頃は東邦時代とあまり変わらなかったと思います。勝負にはとにかく厳しいけど、寛大でもあった。情が深く、性格もユニーク。僕はよく『阪口先生はチャーミング』と表現しています（笑）」

──阪口監督の指導で印象に残っていることはありますか？

「高校生はまだ未完成だから失敗もある、とはよくおっしゃられていました。だから、失敗しても許す、責めない、と。『野球はあくまで教育』という考えで、生徒たちのことを絶対に『選手』とは呼ばない。ただ、本当に勝負事が好きでしたね。阪口先生とはよく将棋で対戦しました。強かったですけど、通算では僕がちょっと勝ち越したくらいかな（笑）。でも、麻雀は先生の方が強かった（笑）。そういう意味では、僕も野球以外でも勝負勘を学んだのかもしれません」

──阪口監督の下、様々な強豪校と対戦。印象に残っている学校、指導者はいますか？

「僕が最も参考にさせていただいているのが、亡くなられましたが常葉菊川の森下監督です。細かい技術はもちろんですが、思い切りのいい打撃や積極的な走塁など、失敗を恐れない野球が特徴。大垣日大の進化に必要なのはこれだ、と感銘を受けました。今治西から松山商業に移った大野監督には、子どもたちの教育について多くを学ばせていただきました。神村学園の小田監督は僕と同じ年齢ですが、野球がきちっとしているので学ぶものが多いですね」

──阪口監督と比較されて、プレッシャーを感じることはありますか？

「それはありますよ。監督就任当初は学校関係者も不安に思っていたはずです。だから僕も子どもたちと一緒に成長していこうと思っています。威厳からして違うので、阪口先生と同じことはできませんから。阪口先生の野球を継承しつつ、子どもたちの自主性、主体性を生かしたいと考えています。その意味では2年連続センバツ出場は安堵の気持ちもあります。間が空くと『低迷している』と思われてしまいますから。突出した子はいませんが、チーム力で戦っています」

（聞き手＝阿川大／日刊ゲンダイ）