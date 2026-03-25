【PS Store スプリングセール】 実施期間：4月8日まで PlayStation Storeにて、スプリングセールが4月8日まで開催されている。期間中は約1,500タイトルが最大80％引きとなっている。 今回のセールでは、「ELDEN RING NIGHTREIGN DELUXE EDITION」が20％引きの5,984円、「ドラゴンクエストIIIそして伝説へ…」が40％引きの4,606円、「Battlefield 6」が40％引きの5,880円