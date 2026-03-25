【PS Store スプリングセール】 実施期間：4月8日まで

PlayStation Storeにて、スプリングセールが4月8日まで開催されている。期間中は約1,500タイトルが最大80％引きとなっている。

今回のセールでは、「ELDEN RING NIGHTREIGN DELUXE EDITION」が20％引きの5,984円、「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」が40％引きの4,606円、「Battlefield 6」が40％引きの5,880円、「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」が40％引きの4,884円などとなっている。

人気のタイトルを格安で配信しており、春休みやゴールデンウィーク前にゲームを買い込んでおくチャンスだ。サクッと遊べるインディータイトルから、重量級のAAAタイトルまで様々なタイトルがラインナップされている。

ELDEN RING NIGHTREIGN DELUXE EDITION

ドラゴンクエストIII そして伝説へ…

Battlefield 6

FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition

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