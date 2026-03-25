PS Store「スプリングセール」開始。4月8日まで「エルデンリング ナイトレイン」など人気タイトルが最大80％引き
PlayStation Storeにて、スプリングセールが4月8日まで開催されている。期間中は約1,500タイトルが最大80％引きとなっている。
今回のセールでは、「ELDEN RING NIGHTREIGN DELUXE EDITION」が20％引きの5,984円、「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」が40％引きの4,606円、「Battlefield 6」が40％引きの5,880円、「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」が40％引きの4,884円などとなっている。
人気のタイトルを格安で配信しており、春休みやゴールデンウィーク前にゲームを買い込んでおくチャンスだ。サクッと遊べるインディータイトルから、重量級のAAAタイトルまで様々なタイトルがラインナップされている。
ELDEN RING NIGHTREIGN DELUXE EDITION
ドラゴンクエストIII そして伝説へ…
Battlefield 6
FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition
(C)Bandai Namco Entertainment/(C)2025 Fromsoftware Inc.
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
(C) SUGIYAMA KOBO
(P) SUGIYAMA KOBO
(C) 2026 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO