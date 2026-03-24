元AKB48で女優の前田敦子が21日、お笑いタレント・明石家さんまがMCを務めるMBSトークバラエティー番組「痛快!明石家電視台」に出演。再婚願望を明かした。 前田は2015年放送の日本テレビ系ドラマ「ど根性ガエル」、2018年公開の映画「食べる女」での共演を経て俳優・勝地涼と同年7月に交際4カ月でのスピード婚と妊娠を発表。翌19年3月に長男が誕生した。だが、同年5月に夫妻の修羅場を週刊誌「週刊文春」（文