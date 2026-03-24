ヒューストン・アストロズの今井達也投手（27）が現地時間29日（日本時間30日）のエンゼルス戦でMLBデビューを飾る。同23日、ジョー・エスパーダ監督（50）が開幕ローテーションの陣容を発表した。アストロズは3年連続2桁勝利のエース右腕ハンター・ブラウンが現地27日の開幕投手を務め、2番手以降は新加入のマイク・バローズ、クリスチャン・ハビエル、今井達也、ランス・マカラーズJr.と続いていく。今井は本拠地ダイキン・