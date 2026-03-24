JFA（日本サッカー協会）は24日、6月6日（土）に大阪の『ヤンマーハナサカスタジアム』にて開催される国際親善試合において、南アフリカ女子代表と対戦することを発表した。ニルス・ニールセン監督率いるなでしこジャパンは、今月に開催されたAFC女子アジアカップオーストラリア2026で2大会ぶり3度目のアジア制覇を成し遂げた。この結果により、FIFA女子ワールドカップブラジル2027の出場権を獲得。次なる目標は、来年6月から7