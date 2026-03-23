トリファは、提供する海外eSIMアプリ「トリファ」で、アプリ内からVPN（Virtual Private Network）機能の提供を開始した。 同社は、VPN機能を利用することで、海外に滞在しながら日本国内と同様のネットワーク環境を利用できる。渡航先のeSIMプランを選択する際にVPNオプションを追加購入でき、現地到着後はアプリ上の操作のみで接続が完了する。 たとえば、ホテルやカフェで提供されるフリーWi-Fiで