２３日に放送されたＴＢＳ系「ひるおび！」で、ガソリン価格のニュースで落語家の立川志らくと司会の恵俊彰が丁々発止やりあう一幕があった。番組では米国のイラン攻撃の余波としてガソリン価格が急騰している問題を取り上げた。恵は「運送業の方、大変でしょうね」と聞くと、志らくは「遊びに行く人たちより、大きな会社、物流関係、相当気を使ってニュースを見て、いろいろ考えなくちゃいけない」とガソリン価格が直撃する