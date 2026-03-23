２３日に放送されたＴＢＳ系「ひるおび！」で、ガソリン価格のニュースで落語家の立川志らくと司会の恵俊彰が丁々発止やりあう一幕があった。

番組では米国のイラン攻撃の余波としてガソリン価格が急騰している問題を取り上げた。

恵は「運送業の方、大変でしょうね」と聞くと、志らくは「遊びに行く人たちより、大きな会社、物流関係、相当気を使ってニュースを見て、いろいろ考えなくちゃいけない」とガソリン価格が直撃する物流業界を心配した。

そして「視聴者の方々はあんまりパニックにならない事です。オイルショックのときもそうだし、去年のコメ騒動のときもそうだけど、メディアは徹底的にウワッと煽ってくるけど、ウワッとパニックに…」と言ったところで恵が「師匠、煽ってるわけじゃない。情報を提供しているだけ。（志らくは）味方なのか敵なのかわからない時あるけど」と笑ってツッコんだ。

志らくは「両方」と笑って返答し「いや『ひるおび！』なんかは事実を伝えて…」と言うと、恵は「こっちは平等にやってるんですよ、煽ってるわけじゃない」。志らくは「煽っているように聞こえる人もいるから」と返すと、恵は「そう言うから聞こえるんじゃ？」。志らくは「じゃあはっきり言います、煽ってます」と言うとスタジオも笑いが起こった。

恵は「煽ってないですよ。どこが煽ってるんですか」と笑いつつも反論。志らくは「事実を伝えて、慌てず落ち着きましょうと言ってあげればいいだけのこと」とコメント。恵は「自分だけいいとこ持っていこうとして…」と冗談めかして場を納め、志らくも「とにかくパニックにならないこと」と納めていた。