きょう午前7時半ごろ、東京・品川区西五反田のビルの工事現場で乗用車が足場に突っ込みました。歩行者2人が巻き込まれ、けがをしたということです。【写真を見る】東京・品川区西五反田のビルの工事現場で乗用車が足場に突っ込む 歩行者巻き込まれ2人がけが 警視庁きょう午前7時半ごろ、東京・品川区西五反田のビルの工事現場で「歩行者と乗用車の事故」「乗用車がビルの足場に突っ込んだ」などと複数の110番通報があり