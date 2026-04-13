障害者施設を利用していた女の子にわいせつな行為をした疑いなどで元職員の男が逮捕された事件で、女の子の母親が「犯人を許せません、厳罰を与えてください」と話していることが分かりました。障害者施設・元職員の後藤隆也容疑者（46）は2024年、当時5歳の女の子を送迎中、自分の家に連れ込んでわいせつな行為をし、スマートフォンで撮影した疑いが持たれています。後藤容疑者は調べに対し「覚えていません」と容疑を否認してい