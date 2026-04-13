障害のある子ども向けの児童通所施設に通う5歳の女の子を自宅アパートに連れ込み、わいせつな行為をした上、動画を撮影したとして、施設の職員だった46歳の男が警視庁に逮捕されました。女の子の母親は事件を受け、「大切な一人娘に対して、このようなことをした犯人をゆるせない」などと話しているということです。【写真を見る】被害にあった5歳女児の母「ゆるせない」送迎中に自宅アパートに連れ込んでわいせつ行為…動画撮影